Τροχαίο: Νεκρός νεαρός που οδηγούσε “γουρούνα”

Ακόμα ένας νέος άνθρωπος έχασε την ζωή του στην άσφαλτο, σε δυστύχημα με "γουρούνα".

Τροχαίο δυστύχημα με «γουρούνα» έγινε χθες στην Κέφαλο της Κω, με αποτέλεσμα το θάνατο ενός νεαρού τουρίστα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 22χρονος Γερμανός κατευθυνόταν προς την Κέφαλο, μαζί με μία νεαρή.

Η «γουρούνα» κάτω από άγνωστες αιτίες, εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Ελαφρά είναι τραυματισμένη η συνεπιβάτης του οχήματος.

