Έγκλημα στην Άρτα: Αμίλητος ο 29χρονος που παραδόθηκε στις Αρχές (βίντεο)

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Άρτας προσήχθη ο 29χρονος που παραδόθηκε στις Αρχές, 48 ώρες μετά τη δολοφονία του πεθερού του.

Λίγο μετά τις 10 το πρωί του Σαββάτου προσήχθη στην Αστυνομική Διεύθυνση Άρτας ο 29χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του πεθερού του, στο Αστροχώρι Άρτας.

Ο νεαρός που εξαφανίστηκε αμέσως μετά το φονικό, το απόγευμα της Πέμπτης, τηλεφώνησε το πρωί του Σαββάτου στις Αρχές, ενημέρωσε ότι βρίσκεται στη Δαφνούλα Ευρυτανίας και παραδόθηκε.

Δύναμη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Άρτας μετέβη στο χωριό και προχώρησε στη σύλληψή του.

Ο 29χρονος δεν είπε ούτε λέξη φτάνοντας στην Αστυνομική Διεύθυνση της Άρτας και δεν απάντησε σε καμία από τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων αν μετάνιωσε για την πράξη του.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθη σήμερα το πρωί από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας, δυνάμει εντάλματος σύλληψης του αρμόδιου Ανακριτή, 29χρονος ημεδαπός, για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας με δόλο, απόπειρας ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, ο 29χρονος κατηγορείται ότι προχθές (11-08-2022) το απόγευμα μετέβη στο σπίτι 75χρονου σε χωριό της Άρτας, όπου σε εξωτερικό χώρο αυτού με τη χρήση πυροβόλου όπλου τον τραυμάτισε θανάσιμα. Επιπλέον πυροβόλησε, σε βάρος ημεδαπής, χωρίς να την τραυματίσει, ενώ στην συνέχεια τράπηκε σε φυγή με το αυτοκίνητο του.

Για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας κινητοποίηση και έρευνα αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Ευρυτανίας και Ακαρνανίας. Από τις έρευνες αρχικά εντοπίστηκε το ανωτέρω όχημα εγκαταλελειμμένο σε περιοχή της Ακαρνανίας και κατασχέθηκε.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν μέχρι και σήμερα το πρωί, οπότε και εντοπίστηκε ο 29χρονος σε δασώδη ορεινή περιοχή της Ευρυτανίας, όπου ο ίδιος ενημέρωσε ότι βρίσκεται.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση διενεργήθηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Άρτας».?

