Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό - Αγωνία για μάνα και παιδί

Το όχημα που οδηγούσε η μητέρα και στο οποίο επέβαινε μαζί με το 6χρονο παιδί της, έπεσε σε γκρεμό, λίγο μετά τις 12:00 του Σαββάτου.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου 13 Αυγούστου, στο Ηράκλειο, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε δρόμο προς την παραλία της Άρβης και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα 6χρονο παιδί και η μητέρα του 46 ετών.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ιδιωτικό μέσο, με τη συνδρομή ατόμου που έτυχε να βρίσκεται στην περιοχή.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η μητέρα με το παιδί φέρουν ελαφρά τραύματα.

