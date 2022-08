Αχαΐα

Πάτρα – Καταγγελία: Η 16χρονη κόρη μου απήχθη και ξυλοκοπήθηκε δημοσίως (εικόνες)

Τον σύντροφο της κόρης κατήγγειλε μία μητέρα για την απαγωγή και το δημόσιο ξυλοδαρμό της ανήλικης και ασθενούς κόρης της.

Θύμα κακοποίησης από τον 25χρονο σύντροφό της καταγγέλλει μία γυναίκα από την Πάτρα ότι πέφτει η 16χρονη και ψυχικά ασθενής κόρη της. Η τελευταία δε, σύμφωνα με την καταγγελία, αρνείται να εγκαταλείψει τον σύντροφό της.

Πρόκειται για την κοπέλα που είχε νοσηλευθεί στο Δαφνί κι από εκεί «απήχθη» από τον σύντροφό της, αφού πρώτα μαζί με την παρέα του έσπασαν την περίφραξη.

Η νεαρή, προ ημερών, μετέβη στο σπίτι της με εμφανή σημάδια ξυλοδαρμού σε όλο της το σώμα! Η μητέρα έκανε μήνυση, ωστόσο λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών της τοπικής Αστυνομίας (έπρεπε να γίνει διαβίβαση της μήνυσης από το 2ο στο 3ο Τμήμα) παρήλθε το αυτόφωρο και ο καταγγελλόμενος «κακοποιητής» δεν προσήχθη καν.

Η μητέρα καταγγέλλει πως ο ξυλοδαρμός έγινε σε δημόσιο χώρο και συγκεκριμένα στο «Σκαγιοπούλειο» και πλέον αναζητά υλικό από κάμερες, ώστε να έχει ένα ακλόνητο πειστήριο στο δικαστήριο.

«Απειλούμεθα οικογενειακώς, όλα είναι καταγεγραμμένα στις μηνύσεις και στην Εισαγγελία.. Μια φορά πήγαν οι γιοί μου να την πάρουν από το σπίτι του νεαρού και βγήκε ο πατέρας του και κυνήγησε τα παιδιά! Έχω φτάσει στα όρια μου και θα πάρω το νόμο στα χέρια μου…!», δήλωσε η γυναίκα.

Η ανήλικη αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα και έχει τάσεις φυγής, όμως σε πολλές περιπτώσεις και ιδιαίτερα όταν κακοποιείται, αναζητά τη μητέρα της, κάτι που φαίνεται και από τα μηνύματα που της έχει αποστείλει, μέσω διαδικτύου.

Πηγή: pelop.gr

