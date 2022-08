Φθιώτιδα

Λαμία: στο ψυχιατρείο ο αστυνομικός που χτύπησε νοσηλεύτριες

Ο άνδρας σε κατάσταση αμόκ, είχε επιτεθεί σε δύο νοσηλεύτριες στο νοσοκομείο της Λαμίας.

Το περιστατικό που συνέβη στο νοσοκομείο της Λαμίας, το βράδυ της Πέμπτης, κατά το οποίο ένας άνδρας σε κατάσταση αμόκ επιτέθηκε σε νοσηλεύτριες, οδήγησε τον θύτη της επίθεσης σε ψυχιατρική κλινική.

Πιο συγκεκριμένα, σε Ψυχιατρική Κλινική Νοσοκομείου της Αθήνας νοσηλεύεται ο 44χρονος Ανθυπαστυνόμος αφού εξετάστηκε από ψυχιάτρους σε δυο δημόσια νοσοκομεία (σε Λαμία και Αθήνα). Τελικά αποφασίστηκε ο εγκλεισμός του 44χρονου στο Ψυχιατρικό Τμήμα του Νοσοκομείου Σωτηρία στην Αθήνα. Να υπενθυμίσουμε ότι την ψυχιατρική εξέταση είχαν ζητήσει συγγενικά του πρόσωπα.

Σε κατάσταση αμόκ, 44χρονος συνοδός ασθενή της Παθολογικής Κλινικής, ο οποίος μάλιστα είναι και Ανθυπαστυνόμος που υπηρετεί σε Αστυνομικό Τμήμα της Αττικής, χτύπησε άγρια μια νοσηλεύτρια και κλώτσησε στην κοιλιά και στο πόδι μία ακόμη, ενώ απειλούσε θεούς και δαίμονες βγαίνοντας στο μπαλκόνι του 5ου ορόφου! Λίγο νωρίτερα είχε επιχειρήσει να κλείσει τις πόρτες της Κλινικής προκαλώντας τρόμο στους άλλους συνοδούς και ασθενείς.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες έβριζε τους πολιτικούς - κυβερνητικούς και μη - και στη συνέχεια απειλούσε ότι θα βάλει φωτιά στο Νοσοκομείο και θα κάψει όλη τη Λαμία.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία που έσπευσε με αρκετά πληρώματα στο χώρο και με πολύ δυσκολία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον απομακρύνουν.

Μάλιστα σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο δράστης είναι αστυνομικός που υπηρετεί σε άλλο νομό.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 44χρονος, άρχισε να βρίζει έντονα με αποτέλεσμα να χρειαστεί να κληθούν οι νοσηλευτριες στον χω΄ρο που βρισκόταν.

Σαστισμένη η πρώτη νοσηλεύτρια του έκανε σύσταση να ηρεμήσει και ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. Πριν ακόμη το πράγμα ξεφύγει, ο 44χρονος ζήτησε να αλλαχθεί ο ουροσυλλέκτης του πατέρα του, ενώ συνέχισε να βρίζει φωνάζοντας. Στη σύσταση της νοσηλεύτριας να μη φωνάζει, εκείνος γύρισε και της πέταξε στο πρόσωπο το φάκελο που είχε με τα έγγραφα και απείλησε ότι θα τους σκοτώσει όλους!

Η επόμενη κίνησή του ήταν να κλείσει τις πόρτες της Κλινικής προκαλώντας τρόμο για το τι θα μπορούσε να κάνει στους άλλους ασθενείς και συνοδούς. Η νοσηλεύτρια άνοιξε αμέσως την πόρτα και τότε δέχτηκε τη δεύτερη και πιο βίαιη επίθεση αφού τη χτύπησε στο πρόσωπο, βγάζοντας της την μάσκα και σπάζοντάς της τα γυαλιά που φορούσε. Στη συνέχεια την έριξε κάτω κι άρχισε να την κλωτσάει όπου έβρισκε! Η συνάδελφός της που προσπάθησε να τη σώσει, δέχτηκε κι εκείνη δύο κλωτσιές στην κοιλιακή χώρα και στο πόδι.

Εκτός από τη Διοίκηση του νοσοκομείου, η οποία έδωσε εντολή από την πρώτη στιγμή να κατατεθεί μήνυση σε βάρος του 44χρονου αστυνομικού, μηνύσεις έχουν καταθέσει και οι δύο νοσηλεύτριες.

