Εύβοια: αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει

Το αυτοκίνητο ενώ βρισκόταν στη μέση του δρόμου, έγινε παρανάλωμα του πυρός.

Πυρκαγιά έπιασε όχημα εν κινήσει στην Επαρχιακή Οδό Χαλκίδας - Αιδηψού, στην Εύβοια το μεσημέρι του Σαββάτου.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στη μέση του δρόμου, 1,5 χλμ μετά την περιοχή Άγιος, λίγο μετά τα Ψαχνά.

Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά και ο οδηγός ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικά οχήματα από Ψαχνά, Μαντούδι και Χαλκίδα και περιόρησαν την φωτιά πριν επεκταθεί στο δάσος.

