Καβάλα

Φωτιά στη Θάσο: μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά στο νησί.

Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις στη Σκάλα Ποταμιάς στο νησί της Θάσου, καθώς μετά την αναζωπύρωση τα ξημερώματα του Σάββατου η φωτιά επεκτάθηκε βορειότερα καίγοντας δασική έκταση σε ορεινή δυσπρόσιτη περιοχή.



Πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα κάνουν από νωρίς το πρωί συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ στην περιοχή δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι οπότε το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης γίνεται ευκολότερο. Ωστόσο, όλοι οι εμπλεκόμενοι καταβάλουν προσπάθειες προκειμένου η φωτιά να τεθεί υπό έλεγχο πριν από τη δύση του ηλίου οπότε και θα σταματήσουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα.



Γεγονός είναι πάντως ότι κάτοικοι και επισκέπτες των οικισμών του νησιού που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς πέρασαν μια ακόμα νύχτα αγωνίας. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και οι δεκάδες εθελοντές έχουν επικεντρωθεί μέχρι και αυτή την ώρα στην ανάσχεσή της φωτιάς ώστε να μην περάσει στη Σκάλα Ποταμιάς και τον Θεολόγο, καθώς οι φλόγες έφτασαν μέχρι τη θέση «Αη Λιά» μετά την αναζωπύρωσή της.



Η κατάσταση ήταν αποπνικτική στον Θεολόγο από τον καπνό, με πολλούς κατοίκους να κατεβαίνουν στο παράλιο μέτωπο, ενώ τα ξημερώματα χτύπησαν οι καμπάνες των εκκλησιών στην Ποταμιά και το Θεολόγο, προκειμένου να κληθούν όσοι μπορούσαν να συνδράμουν στο έργο της πυρόσβεσης.



Πάντως, εκτός από τη δασική έκταση η οποία έχει καεί μέχρι τώρα, θλίψη προκαλεί το γεγονός ότι κάηκαν τα μοναδικά έλατα τα οποία υπήρχαν στη Θάσο, μετά την αναζωπύρωση της φωτιάς. Ένα μικρό δάσος που βρίσκονταν σε δύσβατο σημείο έχει σβήσει πλέον από το «χάρτη» της χλωρίδας του νησιού.

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στην Άρτα: Αμίλητος ο 29χρονος που παραδόθηκε στις Αρχές (βίντεο)

Καταγγελία - Θάσος: Πυροσβέστες κοιμήθηκαν σε... αποθήκη (εικόνες)

Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό - Αγωνία για μάνα και παιδί