Ηράκλειο

Φωτιά στη Βιάννο: Συνελήφθη ένας ηλικιωμένος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτιά έχει οριοθετηθεί αλλά ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων.

Η άμεση αντίδραση της Πυροσβεστικής για την φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος του δήμου Βιάννου Ηρακλείου, ήταν αρκετή για να οριοθετηθεί η πυρκαγιά μετά από έξι περίπου ώρες.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα και τα 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων.

Όπως έγινε γνωστό οι Αρχές προχώρησαν ήδη στη σύλληψη ενός άντρα που θεωρείται υπαίτιος για την πρόκληση της φωτιάς. Πρόκειται για έναν ηλικιωμένο που εκτελούσε αγροτικές εργασίες στο χωράφι του.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Αυτοκίνητο καρφώθηκε με μεγάλη ταχύτητα σε φανάρια (βίντεο)

Τροχαίο: Νεκρός νεαρός που οδηγούσε “γουρούνα”

Σέρρες: Ανήλικη έκλεψε χρυσή αλυσίδα ηλικιωμένης και χτύπησε τον σύζυγο της