Κοζάνη

Κοζάνη: 46χρονος πέθανε σε πανηγύρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ στην τοπική εκδήλωση που διεκόπη αμέσως μετά την κατάρρευση του άνδρα.

(εικόνα αρχείου)

Σοκ στην Άνω Κώμη της Κοζάνης αργά το βράδυ του Σαββάτου, καθώς 46χρονος υπέστη ανακοπή καρδιάς την ώρα που έφευγε, μαζί με τη σύζυγό του, από την πρώτη βραδιά των εκδηλώσεων “Ζήσεια 2022”, με τον Γιάννη Γρίβα.

Ο άτυχος άνδρας δεν είχε τις αισθήσεις του και δυο γνωστοί γιατροί της περιοχής του έκαναν ΚΑΡΠΑ μέχρι να φτάσει, σε σύντομο χρονικό διάστημα, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.

Δυστυχώς ήταν ήδη αργά και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το τραγικό αυτό περιστατικό οδήγησε τους διοργανωτές στη διακοπή της εκδήλωσης.

Πηγή: kozanimedia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σημεία για rapid test δωρεάν την Κυριακή

Η Παρί Σεν Ζερμέν “πεντάρα” στην Μονπελιέ

Καιρός: Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι την Κυριακή