Λέσβος: Ρωσίδα παντρεύτηκε Ουκρανό (βίντεο)

Με τα δεσμά του γάμου ενώθηκαν μία Ρωσίδα κι ένας Ουκρανός σε ένα ειδυλλιακό τοπίο, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα.

Η Τατιάνα Φιλίπποβα και ο Γιούρι Καλμίκοβ παντρεύτηκαν σε ένα ειδυλλιακό τοπίο στη Λέσβο, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα.

Η Ρωσίδα και ο Ουκρανός ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου σε ξενοδοχείο της Μολύβου.

Μετά το τέλος της τελετής το ζευγάρι απηύθυνε ευχές για αγάπη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «οι πιο μεγάλες δυσκολίες ξεπερνιούνται με την αγάπη, που είναι πιο δυνατή και από τον πόλεμο».

Σύμφωνα με τη διοργανώτρια του γάμου, το ζευγάρι έφτασε στη Λέσβο από το Βέλγιο.

