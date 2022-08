Ρεθύμνου

Αλκοόλ: Ανήλικοι στο νοσοκομείο, λόγω υπερβολικής κατανάλωσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τουλάχιστον τρία δρομολόγια έκαναν οι διασώστες του ΕΚΑΒ στο Ρέθυμνο, μέσα στην νύχτα, μεταφέροντας νεαρούς που ήταν πολύ μεθυσμένοι.

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά οξείας μέθης που καλούνται να διαχειριστούν σε καθημερινά βάση οι διασώστες του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του cretapost.gr, χθες το ΕΚΑΒ κλήθηκε να δώσει τις πρώτες βοήθειες σε αρκετά νεαρά παιδιά – μεταξύ αυτών και δύο ανήλικους – που είχαν καταναλώσει αρκετή ποσότητα αλκοόλ.

Χαρακτηριστικά είναι τα δύο περιστατικά στο Ρέθυμνο όπου δύο ανήλικοι – ένας τουρίστας και ένας Έλληνας – πήγαν με τις παρέες του σε διαφορετικά μπαρ της πόλης και μέθυσαν με αποτέλεσμα να αισθανθούν έντονη αδιαθεσία.

Και για τα δύο περιστατικά κλήθηκε το ΕΚΑΒ που παρέλαβε τους δύο νέους και τους μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα, ένας νεαρός τουρίστας εντοπίστηκε από περαστικούς στη Χερσόνησο να είναι εμφανώς μεθυσμένος και τραυματισμένος.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον άτυχο άνδρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο ενώ ακόμα δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια του τραυματισμού του.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιώργος Καγκάης: Ο 92χρονος Ροδίτης που κάνει βουτιές από βατήρα (βίντεο)

Τροχαίο: Ασθενοφόρο παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένη (εικόνες)

“Αμπντουλχαμίντ Χαν”: εικόνες μέσα από το τουρκικό πλοίο (βίντεο)