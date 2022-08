Χαλκιδική

Χαλκιδική: Υδροστρόβιλος “μαγνήτισε” τα βλέμματα (βίντεο)

Υδροστρόβιλος έκλεψε για ακόμα μία φορά τις εντυπώσεις στη Χαλκιδική.

Ένα εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο, που δεν είναι σπάνιο στη χώρα μας, σχηματίστηκε σήμερα το πρωί στη Χαλκιδική.

Πρόκειται για έναν υδροστρόβιλο που δημιουργήθηκε κοντά στην ακτή στο Παλιούρι (Κασσάνδρα), και εντυπωσίασε τους παραθεριστές.

Αρκετοί έσπευσαν παρά τον αρχικό φόβο και την έκπληξη να απαθανατίσουν το φαινόμενο με τα κινητά τους τηλέφωνα.

