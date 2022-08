Μαγνησία

Βόλος: Πρωτοφανής θύελλα σάρωσε την περιοχή (εικόνες)

Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια μέσα σε λίγα λεπτά. Δέντρα και κλαδιά έχουν πέσει σε δρόμους και πάρκα. Δεκάδες τέντες σπιτιών καταστράφηκαν.

Τρομερής έντασης θύελλα με χαρακτηριστικά τις σφοδρές ριπές ανέμου, την καταρρακτώδη βροχή και την παντελή έλλειψη ορατότητας σαρώνει τον Βόλο και την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας της Μαγνησίας. Η πρωτοφανής σε ένταση θύελλα ξεκίνησε στις 16:45 με ξαφνικό αέρα σου σάρωσε την περιοχή μέσα σε λιγότερο από δέκα λεπτά.

Η ποσότητα του νερού που πέφτει στον Βόλο από τα πρώτα λεπτά της θύελλας είναι πρωτοφανής και οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ενώ την ίδια ώρα σε πολλές περιοχές πέφτει χαλάζι και προκαλεί ζημιές σε αυτοκίνητα, που έχουν ακινητοποιηθεί λόγω της έλλειψης ορατότητας που δεν ξεπερνά τα είκοσι μέτρα. Δεκάδες τέντες σπιτιών και διαμερισμάτων έχουν καταστραφεί, ενώ δέντρα και κλαδιά δέντρων έχουν πέσει σε πολλούς δρόμους και πάρκα του Βόλου.

Ήδη έχει σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική που δέχεται πολλές κλήσεις για βοήθεια, αλλά και στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου καθώς πολλά σκάφη έχουν βρεθεί στα ανοιχτά της θάλασσας, παρά τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέφτουν συνεχώς κεραυνοί, η χαλαζόπτωση συνεχιζόταν έως τις 17.05 και στους δρόμους του Βόλου η κυκλοφορία είναι μηδενική.

