Βόλος: απεγκλώβισαν μωρό από αυτοκίνητο

Περιπέτεια από το δυνατό μπoυρίνι που έπληξε τον Βόλο έζησε οικογένεια που εγκλωβίστηκε με το αυτοκίνητό της στον πλημμυρισμένο δρόμο.

Πολλά προβλήματα προκάλεσε στον Βόλο η καταιγίδα που έπληξε την περιοχή, μεταξύ των οποίων και να εγκλωβιστούν πολλά οχήματα στους δρόμους που είχαν μετατραπεί σε... ποτάμια.

Στον κόμβο του Δημαρχείου οι εθελοντές έσωσαν στην κυριολεξία το μωρό το οποίο είχε εγκλωβιστεί μαζί με τους γονείς του στο αυτοκίνητο το οποίο είχε ακινητοποιηθεί από το μισό μέτρο νερού που είχε συγκεντρωθεί.

Οι γονείς μόλις είδαν τον διασώστη Νίκο Ριζο της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων να τους προσεγγίζει χωρίς να το σκεφτούν του έδωσαν αμέσως το μωρό για να σωθεί. Λίγα λεπτά αργότερα μιλώντας για την περιπέτεια τους αποκλειστικά στο istigmes.

