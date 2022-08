Δωδεκανήσα

Κάλυμνος: 17χρονος πήγε για ψάρεμα και σκοτώθηκε

Το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από λιμενικούς.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Κάλυμνος στο άκουσμα της είδησης του θανάτου ενός 17χρονου που είχε πάει για ψάρεμα.

Σύμφωνα με τα πρώτες πληροφορίες, το παιδί έφυγε από το σπίτι του και πήγε για ψάρεμα , στο λιμάνι της Πόθιας, λίγο μετά τις 11 το πρωί.

Οι γονείς του ανησύχησαν όταν αργούσε να γυρίσει και δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του, ξέροντας ότι είχε πάει πιθανότατα για ψαροντούφεκο και ειδοποίησαν το Λιμεναρχείο

Ο νεαρός εντοπίστηκε από λιμενικούς χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καλύμνου όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

