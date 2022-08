Ηράκλειο

Μάλια: το μπάνιο στη θάλασσα παραλίγο να τους στοιχίσει τη ζωή

Άγιο φαίνεται να είχε ένα ζευγάρι στην Κρήτη. Η άμεση επέμβαση των ναυαγωσωστών τους έσωσε τη ζωή.

Μοιραίο παραλίγο να ήταν το μεσημεριανό μπάνιο για ένα ζευγάρι τουριστών στην Κρήτη.

Πιο συγκεκριμένα, το ζευγάρι φαίνεται να έπαθε υπερκόπωση μέσα στη θάλασσα όμως για καλή τους τύχη, έγινε άμεσα αντιληπτό από ναυγοσώστρια της ομάδας «Ωκεανίς, η οποία τους είδε να έχουν δυσκολία στην επιστροφή τους από κάποιο μικρό νησάκι στην τοποθεσία των Μαλίων.

Το ζευγάρι, κάλεσε σε βοήθεια και η ναυαγωσώστρια έσπευσε να τους βοηθήσει. Αφού προσέγγισε το σημείο με φουσκτό, έβγαλε αρχικά στη στεριά τον νεαρό ενώ δεύτερο σκάφος μετέφερε με ασφάλεια και την κοπέλα.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ αφού έβγαλαν το ζευγάρι μέτρησαν το οξυγόνο του, το οποίο ήταν χαμηλό και παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σημειώνεται ότι για το περιστατικό ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο μέσω της εφαρμογής Lifeguard Rescue & First Aid, καθώς και το υπουργείο Ναυτιλίας.

Πηγή: cretapost.gr

