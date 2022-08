Έβρος

Έβρος: Φωτιά στην Αισύμη

“Συναγερμός” σήμανε μέσα στην νύχτα στις δυνάμεις πυρόσβεσης, λόγω της πυρκαγιάς.

Φωτιά ξέσπασε την νύχτα στον Έβρο.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, στην περιοχή Αισύμη του Έβρου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 6 οχήματα.

