Λεπτοκαρυά: Που βρέθηκε ο 81χρονος αγνοούμενος

Καλά στην υγεία του και με απώλεια προσανατολισμού εντοπίστηκε χθες το βράδυ ο 81χρονος που είχε πάει για μπάνιο στη θαλάσσια περιοχή της Λεπτοκαρυάς Πιερίας και είχε δηλωθεί αγνοούμενος από τους συγγενείς του.

Για τον εντοπισμό του κινητοποιήθηκαν σκάφη και οχήματα του Λιμενικού, αλιευτικοί σύλλογοι και ομάδα διάσωσης. Ο 81χρονος μεταφέρθηκε στο σπίτι του.

