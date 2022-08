Μεσσηνία

Καλαμάτα: Έκλεβαν καύσιμα από σκάφη και γέμιζαν τα αυτοκίνητά τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως εντοπίστηκαν οι δύο άνδρες από στελέχη του Λιμεναρχείου Καλαμάτας.

Το πρωί της περασμένης Παρασκευής στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας του Λιμεναρχείου Καλαμάτας εντόπισαν δυο ύποπτους άνδρες να εφοδιάζουν με καύσιμα ένα ΙΧΕ όχημα με χρήση δύο μπιτονιών βενζίνης, που όπως διαπιστώθηκε τα εν λόγω καύσιμα, τα είχαν κλέψει νωρίτερα από δύο ερασιτεχνικά σκάφη τα οποία ελλιμενίζονται στο λιμένα Καλαμάτας (Χιλιόμετρο).

Τα στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας του Λιμεναρχείου Καλαμάτας προέβησαν στη σύλληψη 23χρονου ημεδαπού για παράβαση των άρθρων 45 και 372 του Ποινικού Κώδικα, ενώ έτερος ημεδαπός αναζητείται στα πλαίσια του αυτοφώρου.

Επιπρόσθετα κατασχέθηκε το προαναφερθέν όχημα, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης - Δεκαπενταύγουστος: Στην Τήνο ο Πρωθυπουργός

Σεισμός - Λέκκας: Αναγκαίες οι ζώνες απαγόρευσης σε παραλίες με γκρεμούς και βράχια

Κορονοϊός - Βασιλακόπουλος για πανηγύρια: οι ηλικιωμένοι ας χαρούν... καθιστοί