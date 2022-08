Χίος

Χίος: Σημαντικές ζημιές στην καλλιέργεια της μαστίχας από το μπουρίνι (εικόνες)

Ποιες περιοχές επλήγησαν περισσότερο στο νησί της Χίου.

Το μπουρίνι που έπληξε το νησί της Χίου ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην καλλιέργεια της μαστίχας.

Οι ζημιές προκλήθηκαν κυρίως σε εκτάσεις στα Μεστά και στους Ολύμπους που τα φαινόμενα ήταν μπιο έντονα και αποτέλεσμα αυτού ήταν να παρασυρθεί το ασπρόχωμα με τη μαστίχα που υπήρχε πάνω σε αυτή ενώ αναφορές για ζημιές υπάρχουν σε Πυργί και Καλαμωτή.

Ήδη η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών ετοιμάζεται από την επομένη για την αποτίμηση της καταστροφής μέσα από τη διαδικασία αναγγελίας ζημιών στον ΕΛΓΑ.

Πηγή: politischios.gr

