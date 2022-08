Καβάλα

Φωτιά στη Θάσο: Προσήχθη ύποπτος για εμπρησμό

Πώς οι αστυνομικές αρχές έφτασαν στα ίχνη του 65χρονου.



Οι Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή ενός 65χρονου άνδρα που δηλώνει συνταξιούχος, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την πρόσφατη φωτιά που έκαψε μεγάλες εκτάσεις στη Θάσο.

Στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν φωτοβολίδες και εύφλεκτο υλικό. ενώ πλέον εξετάζεται αν θα σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία.

Μετά από έρευνες οι αρχές τον εντόπισαν. Φέρεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να είχε κάποιες διαφορές με έναν κτηνοτρόφο στην περιοχή και να έβαλε φωτιά στο μαντρί του, καταλήγωντας να κάψει το νησί.





