Κρήτη: Μια σύλληψη για το διπλό μαχαίρωμα

Ένας νεαρός κτηνοτρόφος που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές συνελήφθη για την αιματηρή επίθεση.

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ένας νεαρός, μετά την αιματηρή επίθεση εναντίων δύο αδερφών στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, πρόκειται για έναν 25χρονο ο οποίος συνελήφθη κοντά στο σημείο όπου γινόταν το γλέντι.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο νεαρός κτηνοτρόφος είχε απασχολήσει την ΕΛ.ΑΣ. και στο παρελθόν ενώ σύμφωνα με τις Αρχές έχει έντονη παραβατική συμπεριφορά.

Τα δύο αδέρφια τραυματίστηκαν στο θώρακα και στην πλάτη. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως ο ένας από τους αδερφούς που τραυματίστηκε στο θώρακα, βλέποντας να χτυπάει τον αδερφό του πισώπλατα με μαχαίρι, μπήκε στην μέση προκειμένου να τον βοηθήσει.

Την ίδια στιγμή, έχουν γίνει και άλλες τρεις προσαγωγές και εξετάζονται μάρτυρες για το περιστατικό, για να διαπιστωθεί εάν τελικώς εμπλέκονται ή όχι στην υπόθεση.

