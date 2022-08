Μεσσηνία

Μεσσήνη - Επίθεση με οξύ: Στην φυλακή ο δράστης

Πως εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας της πρώην συζύγου του, η οποία συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε το απόγευμα της Τρίτης ο 50χρονος, που τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης επιτέθηκε με καυστικό υγρό εναντίον της πρώην συζύγου του έξω από το καθαριστήριο, που εργαζόταν η άτυχη γυναίκα στην Ανάληψη του Δήμου Μεσσήνης.

Ο 50χρονος απολογήθηκε το πρωί της Τρίτης, ενώπιον των εισαγγελικών αρχών Καλαμάτας, μετά από δύο προθεσμίες που είχε ζητήσει και λάβει όπως προβλέπει ο νόμος.

Ο κατηγορούμενος, μπήκε κατευθείαν στο γκαράζ του δικαστικού μεγάρου Καλαμάτας με σκυμμένο το κεφάλι του και είχε καλύψει το πρόσωπο του με ένα φάκελο, ώστε να μην φαίνεται.

Η 49χρονη που δέχτηκε την επίθεση με το καυστικό υγρό, συνεχίζει να νοσηλεύεται για 6η ημέρα στην οφθαλμολογική κλινική, στο γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.



Σύμφωνα και με τον δικηγόρο της, υπάρχει μια μικρή βελτίωση στο δεξί μάτι, αλλά δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τον κίνδυνο για την όραση της.

