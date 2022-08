Πιερία

Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε Πιερία και Ημαθία (βίντεο)

Έντονη ανησυχία και για τις ζημιές που μπορεί να προκάλεσε το χαλάζι στις καλλιέργειες.

Ισχυρά είναι τα φαινόμενα που πλήττουν για ακόμη μία ημέρα τη Μακεδονία και ιδιαίτερα την Πιερία και την Ημαθία.

Πιο συγκεκριμένα, το απόγευμα της Τρίτης, παρουσιάστηκε έντονη χαλαζόπτωση στο Ελατοχώρι στην Πιερία αλλά και σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας.

Τα βίντεο που μοιράστηκε στο Facebook η πρόεδρος των επαγγελματιών στο Ελατοχώρι Αναστασία Μποστανίτη Κιοσέ, κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Παράλληλα, έντονη είναι η ανησυχία για τις ζημιές που μπορεί να προκάλεσε το χαλάζι στις καλλιέργειες.

Και στη Νάουσα Ημαθίας, μάλιστα, ήταν έντονα τα φαινόμενα, καθώς ο τόπος "σείστηκε¨από το χαλάζι.

