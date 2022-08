Μύκονος - Επίθεση σε ξενοδόχο: ελεύθερος ο συλληφθείς με όρο... να μην ξαναπατήσει στο νησί!

Κυκλάδες

Με ποιους όρους αφέθηκε ελεύθερος ο 32χρονος που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό του ξενοδόχου στη Μύκονο.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε από τις δικαστικές αρχές της Σύρου ο 32χρονος που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό του γνωστού ξενοδόχου στην Μύκονο στις 10 Ιουνίου.

Μετά τη μαραθώνια απόλογία του που ξεκίνησε περίπου στις 10 το πρωί και ολοκληρώθηκε στις 3 το μεσημέρι, ο 32χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Πιο συγκεκριμένα, του επιβλήθηκε εγγύηση 5.000 ευρώ, απαγόρευση εξόδου από την χώρα και εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα, ενώ σύμφωνα με το protothema.gr, ένας τέταρτος όρος είναι... να μην ξαναπάει στη Μύκονο, τουλάχιστον μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση.

Ο 32χρονος στην απολογία του αρνήθηκε κάθε ανάμιξή του με τον ξυλοδαρμό του ξενοδόχου. Όπως είπε δεν ήταν ποτέ στο σημείο της επίθεσης και αυτό αποδεικνύεται όπως είπε με επίσημα έγγραφα και από το λιμενικό καθώς λίγα λεπτά πριν την επίθεση μόλις είχε φθάσει στο νησί με εταιρικά εισιτήρια καθώς μετέβη στο νησί για εργασία και βρισκόταν στο λιμάνι την επίμαχη στιγμή.

Ακόμη, ανέφερε ότι ο σωματότυπός του δεν έχει καμία σχέση με τον άνθρωπο που φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας της περιοχής, στο οποίο ο δράστης έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του.

Ως προς το χρονικό της επίθεσης, υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε προκύψει από την προανάκριση, ο 32χρονος είχε μεταβεί από την Αθήνα στη Μύκονο όπου ακολούθησε με κλεμμένο αυτοκίνητο τον ξενοδόχο, όταν τον είδε να φεύγει από την επιχείρηση του με το δικό του όχημα.

Λίγο αργότερα στον δρόμο, ο δράστης προκάλεσε σκοπίμως τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές, προσκρούοντας στο όχημα του επιχειρηματία και όταν αυτός βγήκε από το αυτοκίνητο, του επιτέθηκε απρόκλητα και τον ξυλοκόπησε άγρια, ενώ προσπάθησε να τον χτυπήσει με βαρύ αντικείμενο, για να του προκαλέσει βαριές σωματικές βλάβες.

Μετά την επίθεση ο 32χρονος διέφυγε, αφού εγκατέλειψε το κλεμμένο όχημα, χρησιμοποιώντας άλλο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 31χρονος αλλοδαπός, ενώ ο ξενοδόχος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο.

