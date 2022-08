Καβάλα

Φωτιά στην Θάσο - Εμπρησμός: Για κακούργημα διώκεται ο 65χρονος

Ποια ποινή του επιβλήθηκε στο αυτώφορο και τι εντόπισαν πάνω του οι Αρχές κατά τη σύλληψή του.

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 65χρόνου από τη Θάσο που συνελήφθη σήμερα το μεσημέρι ως βασικός ύποπτος για τη μεγάλη φωτιά στη Σκάλα Ποταμιάς στο νησί της Θάσου.

Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Καβάλας του απήγγειλε την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση και αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί -από την αστυνομική διεύθυνση Καβάλας όπου κρατείται- στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί ή να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί.

Επίσης, ο κατηγορούμενος δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία για τα εύφλεκτα υλικά που βρέθηκαν στην κατοχή του μετά από έρευνα των αστυνομικών και πυροσβεστικών αρχών. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή και πρόστιμο χιλίων ευρώ.

Ανακοίνωση σχετικά με τη σύλληψη του άνδρα, εξέδωσε νωρίτερα και το Πυροσβεστικό Σώμα:

"Συνελήφθη σήμερα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Θάσου, ένας ημεδαπός άνδρας, για παράνομη κατοχή εύφλεκτων υλικών και αντικειμένων, ενώ σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για εμπρησμό σε δασικές εκτάσεις στο Δ.Δ. Ποταμιάς Θάσου και συγκεκριμένα, στη θέση «Κουρβάκια» στις 02 Αυγούστου 2022 και στη θέση «Μακρύ Ραχώνι Αχλάδας», στις 10 Αυγούστου 2022.

Για το ανωτέρω περιστατικό ενημερώθηκε σχετικώς η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή."

