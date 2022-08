Ηράκλειο

Κρήτη: Στην εντατική το ένα από τα αδέρφια που μαχαιρώθηκαν σε γλέντι

Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται ο ένας εκ των δύο αδελφών που δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι κατά τη διάρκεια Κρητικής βραδιάς στο Καστέλι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Πρόκειται για τον 20χρονο αδελφό ο οποίος αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, κρίθηκε απαραίτητο από τους γιατρούς να μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ και να εισαχθεί στην ΜΕΘ καθώς φέρει σοβαρά τραύματα.

Για την επίθεση στα δύο αδέλφια εκτός του 25χρονου που έχει συλληφθεί και σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, έχουν συλληφθεί δύο ακόμα άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

Αφορμή για την επίθεση που δέχτηκαν τα δύο αδέλφια φαίνεται πως ήταν μία παρεξήγηση που προκλήθηκε ανάμεσα στους δύο νεαρούς και τον 25χρονο που έχει συλληφθεί κατά τη διάρκεια της κρητικής βραδιάς στο Καστέλι.

