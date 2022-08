Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έπεσε από τον δεύτερο όροφο μετά από καυγά με τη γυναίκα του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άντρας έπεσε στο κενό κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι αυτή τη στιγμή, συνθήκες.

Ένας άντρας τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας στην οποία διαμένει.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Τεγέας, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο άντρας έπεσε από τον δεύτερο όροφο στο ισόγειο της πολυκατοικίας κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ αυτήκοος μάρτυρας ανέφερε ότι είχε προηγηθεί έντονος καυγάς μεταξύ του άντρα και της συζύγου του.

Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ με τραύμα στο κεφάλι.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σουδάν: Δεκάδες νεκροί από σαρωτικές πλημμύρες

Λίζ Τσέινι: Η αντίπαλος του Τραμπ υπέστη συντριπτική ήττα

Ικαρία: Το πρώτο vegan πανηγύρι