Ρόδος: Πατέρας κατηγορείται για απόπειρα βιασμού της κόρης του

Τι υποστηρίζει η μητέρα του κοριτσιού.

Στην άσκηση ποινικών διώξεων για απόπειρα βιασμού και αιμομιξίας προχώρησε η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου εναντίον ενός ημεδαπού ο οποίος καταγγέλθηκε από την 16χρονη κόρη του.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η υπόθεση ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2022 όταν η 16χρονη ενημέρωσε σχετικά άτομο του σχολικού της περιβάλλοντος, απ όπου ενημερώθηκε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου.

Ο ίδιος ο πατέρας αρνείται την κατηγορία, ενώ τους ισχυρισμούς της ανήλικης φέρεται να διαψεύδει και η μητέρα της.

πηγή; εφημερίδα «Δημοκρατική»

