Κρήτη: Τρεις συλλήψεις για την επίθεση με μαχαίρι σε δύο αδέρφια σε γλέντι

Σε τρεις συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι τώρα οι αστυνομικές Αρχές για την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκαν δύο αδέρφια στην Κρήτη, ενώ βρίσκονταν σε γλέντι στο Καστέλι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Την ίδια ώρα, στην Εντατική νοσηλεύεται ο ένας εκ των δύο αδελφών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικές Αρχές στην Κρήτη έχουν προχωρήσει ήδη σε τρεις συλλήψεις, καθώς στην επίθεση με μαχαίρι εναντίον των δύο αδελφών εκτός από τον 25χρονο, που συνελήφθη πρώτα, εμπλέκονται ένας 43χρονος και ένας 42χρονος. Αναζητείται επίσης ένας 20χρονος.

Το βράδυ της Τρίτης (16.08.2022) ολοκληρώθηκε η δικογραφία από τις αστυνομικές αρχές για την αιματηρή επίθεση στο γλέντι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία για τον 25χρονο – ο οποίος φέρεται να μαχαίρωσε τα δύο αδέλφια – κάνει λόγο για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ οι υπόλοιποι τρεις φέρονται να έχουν εμπλοκή στο περιστατικό.

Ο 25χρονος μαζί με τον 43χρονο και τον 42χρονο αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου προκειμένου να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις.

