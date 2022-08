Καβάλα

Φωτιά στη Θάσο: προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο 65χρονος

Ο άνδρας κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο νησί

Προθεσμία να απολογηθεί το πρωί της Παρασκευής ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος από τη Θάσο, ο οποίος κατηγορείται για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο νησί, στην περιοχή Σκάλα Ποταμιάς και είχε ως αποτέλεσμα να κάψει μεγάλη ορεινή δασική έκταση.

Να σημειωθεί πως χθες το απόγευμα ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Καβάλας άσκησε στον κατηγορούμενο ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και του απήγγειλε την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση.

Επίσης, ο κατηγορούμενος πέρασε χθες από την αυτόφωρη διαδικασία για τα εύφλεκτα υλικά που κατείχε παράνομα και τα οποία βρέθηκαν στον αυτοκίνητό του μετά από έρευνα των αστυνομικών και πυροσβεστικών αρχών. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή και πρόστιμο χιλίων ευρώ.

Ο 65χρονος άντρας κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας και την Παρασκευή αναμένεται εκ νέου να μεταβεί ενώπιον του ανακριτή για την απολογία του.

