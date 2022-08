Δωδεκανήσα

Σύμη: Παιδί έπεσε από σκάφος - Διακομίστηκε στην Ρόδο

Πως συνέβη το ατύχημα, που προκάλεσε τον τραυματισμό του ανήλικου. Συναγερμός στις Αρχές για την άμεση μεταφορά του στην Ρόδο.

Λαχτάρισε η παρέα ενός ανήλικου αγοριού, όταν έπεσε από σκάφος στην θάλασσα και τραυματίστηκε, στα ανοιχτά του λιμανιού της Σύμης.

Το αγόρι έπεσε από βοηθητικό σκάφος, τύπου TENDER, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι.

Αμέσως μεταφέρθηκε στην στεριά και στο Κέντρο Υγείας Σύμης, όπου κρίθηκε πως απαιτείται η μεταφορά του στην Ρόδο, για να λάβει την κατάλληλη ιατρική φροντίδα.

Για την διακομιδή του παιδιού στην Ρόδο «επιστρατεύθηκε» με πλωτό του Λιμενικού Σώματος.

Σε σχετική ενημέρωση στο Twitter, το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής αναφέρει «Τραυματισμός ανηλίκου αγοριού στο πόδι μετά από πτώση του στη θάλασσα από βοηθητικό σκάφος (TENDER) έξωθεν λιμένα Σύμης. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σύμης,ενώ πρόκειται να διακομισθει με ΠΛΣ στον λιμένα Ρόδου».

