Κόρινθος: νεκρός σε χαράδρα εντοπίστηκε οδηγός μηχανής (εικόνες)

Τα ίχνη του άνδρα είχαν χαθεί και τέλος στην αγωνία των οικείων του μπήκε με την τραγικότερη κατάληξη.

Τραγωδία συντελέστηκε στην Κορινθία, καθώς ένας άνδρας που αγνοείτο, εντοπιστηκε τελικά νεκρός.

Πιο συγκεκριμένα, ο 68χρονος απο τα Εξαμίλια Κορινθίας ο οποίος είχε εξαφανιστεί, σε χαράδρα στην περιοχή απο το Αλαμάνο προς τα Αθίκια Κορινθίας εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης ενώ λίγο νωρίτερα είχε εντοπιστεί το μηχανάκι του.

Mετά από αναζητήσεις στην περιοχή οι συγγενείς του και αστυνομικοί εντόπισαν τον άτυχο άνδρα σε χαράδρα νεκρό. Αυτή την ώρα γίνεται επιχείρηση ανάσυρσης από τη χαράδρα από την Πυροσβεστική Κορίνθου.

