Θεσσαλονίκη: γυναίκα μαχαίρωσε νεαρή για λόγους ερωτικής αντιζηλίας (εικόνες)

Η γυναίκα επιτέθηκε με κουζινομάχαιρο στην κοπέλα. Tι αναφέρουν οι πληροφορίες για το "παρασκήνιο" και τους λόγους της επίθεσης.

Ένα αιματηρό επεισόδιο συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης στην Πυλαία, στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, μία γυναίκα επιτέθηκε με μαχαίρι σε μία 27χρονη και τραυμάτισε σοβαρά στην κοιλιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του grtimes, η δράστης, κάτοικος δυτικής Θεσσαλονίκης πήγε στο σπίτι της 27χρονης και με ένα κουζινομάχαιρο τη μαχαίρωσε στην κοιλιακή χώρα, προκαλώντας τηε σοβαρούς τραυματισμούς.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως αίτιο της επίθεσης, φέναιται να είναι το γεγονός ότι η δράστης, μητέρα δύο παιδιών, κατηγορούσε την 27χρονη ότι είχε σχέση ή επιθυμούσε να συνάψει σχέση με τον άντρα της.

Αμέσως μετά την επίθεση άμεσα έσπευσε στο σημείο ισχυρή αστυνομική δύναμη και συνέλαβε τη γυναίκα.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

