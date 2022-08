Κορινθία

Κόρινθος - τροχαίο ατύχημα: οδηγός μηχανής σύρθηκε στο οδόστρωμα (εικόνες)

Η μηχανή, ξέφυγε από την πορεία της και ο οδηγός της προσγειώθηκε και σύρθηκε στο οδόστρωμα.

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το βράδυ της Τετάρτης, στην παλαιά εθνική οδό Κορίνθου Πατρών, στην περιοχή Αγιαννιώτικα Κορίνθου.

Πιο συγκεκριμένα ο οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε τον έλεγχο τυ οχήματος και καθώς είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα, εξετράπη της πορείας του και "προσγειώθηκε" στο οδόστρωμα.

Άμεσα ε΄σπευσε στο σημείο ασθενοφόρο και αστυνομία γιατην μεταφορά του τραυματία οδηγού στο Νοσοκομείο της Κορίνθου.

Ο δρόμος στο σημείο γέμισε με χώμα, λόγω του ότι ο οδηγός σύρθηκε για αρκετά μέτρα, με αστυνομικούς και πολίτες να καθαρίζουν το σημείο με φτυάρια. Στο σημείο, όπως είπαν πολίτες, δεν έχει φωτισμό και πρέπει να μεριμνήσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο σημείο αυτό, τοποθετώντας κολόνες φωτισμού και προστατευτικές μπάρες.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου. Η μηχανή απομακρύνθηκε από το σημείο με οδική βοήθεια.

