Φθιώτιδα: Αδέσποτα σκυλιά δάγκωσαν παιδάκι (εικόνες)

Το αγοράκι, μετά την επίθεση των σκύλων, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Δύο μεγαλόσωμα, αδέσποτα σκυλιά επιτέθηκαν σε ένα αγοράκι 10 ετών το μεσημέρι της Τρίτης στην πλατεία της κοινότητας Στίρφακα στη Φθιώτιδα.

"Σωτήρας" του παιδιού ήταν ένας γείτονας που άκουσε τις φωνές του μικρούλη που καλούσε σε βοήθεια.

Το ένα από τα σκυλιά έριξε κάτω το παιδί και το δάγκωσε σε πολλά σημεία του σώματός του, στη μασχάλη, στην κοιλιά, στα χέρια και στα πόδια.

«Ένας γείτονας άκουσε τις φωνές του παιδιού και τα γαβγίσματα και ευτυχώς βγήκε έξω και έσωσε το παιδί, γιατί δεν θέλω να σκεφτώ τι θα γινόταν εάν δεν έβγαινε έξω ο άνθρωπος να το σώσει. Στην πλατεία παίζουν συχνά παιδιά, όμως χθες το μεσημέρι το παιδάκι ήταν μόνο του και πήγαινε στο σπίτι του, όταν του επιτέθηκαν. Η μια σκύλα μάλιστα έχει γεννήσει πρόσφατα... », είπε κάτοικος του χωριού στο LamiaReport.

Το παιδάκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Λαμίας όπου το φρόντισαν και για τις επόμενες δέκα ημέρες θα πρέπει καθημερινά να πηγαίνει στο Κέντρο Υγείας της περιοχής για αλλαγές στα τραύματά του.

«Το παιδάκι είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση με την επίθεση που δέχτηκε. Μάλιστα τα σκυλιά επιτέθηκαν και στη μητέρα του παιδιού όταν πήγε να πάρει το παιδί. Θα πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα τα συγκεκριμένα σκυλιά από το χωριό μας...», λέει μια από τις κατοίκους.

Το γεγονός έχει καταγράφει και από την αστυνομία η οποία κλήθηκε στο σημείο, ενώ ενημερώθηκε ο Φιλοζωικός και η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

