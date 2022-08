Κυκλάδες

Σίφνος: Νεκρός νεαρός ψαροντουφεκάς

Τη σορό του νεαρού ανέσυραν δύτες που έσπευσαν στο σημείο με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Εντοπίστηκε και ανασύρθηκε νεκρός χθες Τετάρτη 17/8 από τη θαλάσσια περιοχή Πλατύς Γιαλός της Σίφνου 21χρονος ψαροντουφεκάς.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση ενημερώθηκε βραδινές ώρες χθες, η Λιμενική Αρχή Σίφνου, από Υπάλληλο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου, για πνιγμό ατόμου που διενεργούσε υποβρύχια αλιεία, στην θαλάσσια περιοχή Πλατύς Γιαλός.

Άμεσα στο σημείο μετέβη ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, όπου εντόπισαν τον 21χρονο ημεδαπό υποβρύχιο αλιέα σε μεγάλο βάθος.

Στη συνέχεια, μετέβη στο σημείο περιπολικό σκάφος Λιμενικού με επιβαίνοντες δύτες, οι οποίοι ανέσυραν τη σορό του 21χρονου, η οποία μεταφέρθηκε με ιδιωτικό σκάφος σε κοντινό αλιευτικό καταφύγιο, από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο και διεκομίσθη στο Περιφερειακό Ιατρείο Σίφνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό Σταθμό Σίφνου.

