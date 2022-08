Φωκίδα

Φωκίδα: έβαλαν φωτιά σε υπεραιωνόβιο πλατάνι για πλάκα! (βίντεο)

Έγιναν προσπάθειες για να σβήσει η πυρκαγιά όμως ήταν πια αργά για τον υπεραιωνόβιο πλάτανο.

Μία παρέα παιδιών, κατάφερε με δυναμιτάκια, να βάλει φωτιά σε υπεραιωνόβιο πλάτανο στο χωριό Καστέλλια της Φωκίδας.

Κάποια από αυτά έπεσαν μέσα στην κουφάλα του πλάτανου και το δέντρο τυλίχτηκε στις φλόγες. Στο σημείο αρχικά έτρεξαν οι κάτοικοι του χωριού για να σβήσουν τη φωτιά και μετά χρειάστηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής.

Όλοι μαζί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να σώσουν το υπεραιωνόβιο δέντρο, αλλά δυστυχώς επειδή η φωτιά ήταν μέσα στην κουφάλα και στον κορμό του δέντρου, δεν τα κατάφεραν και το δέντρο τελικά χρειάστηκε να κοπεί.

«Τρέξαμε αμέσως και δεν πιστεύαμε αυτό που βλέπαμε. Μιλάμε για έναν πλάτανο 180 ετών που σκέπαζε όλη την παιδική χαρά. Τόσο μεγάλο κακό από το τίποτα; Τόσο μεγάλο κακό για μια πλάκα; Είδα ηλικιωμένους κατοίκους να δακρύζουν βλέποντας το δέντρο το οποίο έπαιζαν όταν ήταν μικρά παιδιά, να καταστρέφεται από τη μια στιγμή στην άλλη...», είπε ένας από τους κατοίκους στο LamiaReport.

Πηγή: lamiareport.gr

