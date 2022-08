Ξάνθη

Ξάνθη: Στρατιωτικός έπεσε από πλαγιά ενώ έκανε αλεξίπτωτο

Ο στρατιωτικός, είναι βαριά τραυματισμένος και δίνει μάχη για τη ζωή του.

Παρα λιγο τραγωδία με έναν στρατιωτικό που έπεσε από μεγάλο ύψος στο βουνό Τοξότες στην Ξάνθη, ενώ έκανε αλεξίπτωτο πλαγιάς.

Το ατύχημα, συνέβη το απόγευμα το απόγευμα της Τετάρτης, περίπου στις 6.

Ο στρατιωτικός που υπηρετεί στην Αλεξανδρούπολη, συμφωνα με το lawandorder, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ξάνθης με σοβαρά τραύματα σε κρανίο και σπονδυλική στήλη. Μάλιστα αργά το απόγευμα αποφασίστηκε η μεταφορά του στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο 424 της Θεσσαλονίκης.

