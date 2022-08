Φλώρινα

Φλώρινα: Θήλαζε τα μωρά της η μία από τις αρκούδες που σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς

Τι αναφέρουν οι άνθρωποι του "Αρκτούρου" για τις δολοφονίες των τριών αρκούδων.

Τρεις αρκούδες, εκ των οποίων η μία θήλαζε ακόμη τα μωρά της, σκότωσαν -σε διάστημα ενός μήνα- άγνωστοι με πυροβόλο όπλο, στο Σκλήθρο Φλώρινας.

Όπως καταγγέλλει με σχετική ανακοίνωση ο «Αρκτούρος», την Παρασκευή 12 Αυγούστου πολύ κοντά στο Κέντρο Προστασίας Λύκου & Λύγκα, εντοπίστηκαν δύο νεκρές αρκούδες και πριν από λίγες εβδομάδες στην ευρύτερη περιοχή εντοπίστηκε μία ακόμη, επίσης νεκρή από πυροβολισμό. Η πρώτη μάλιστα ήταν νεαρή ενήλικη που βρισκόταν ακόμα σε φάση θηλασμού, κάτι που συνεπάγεται ότι τα μικρά της είναι πλέον ορφανά. Την αρκούδα εντόπισε αγρότης που ειδοποίησε την Ομάδα Άμεσης Επέμβασης του Αρκτούρου. Ο θάνατος της αρκούδας επήλθε από βλήμα στα πλευρά, που την τραυμάτισε ενδοκοιλιακά και κατέληξε από εσωτερική αιμορραγία.

Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε και δεύτερη δολοφονημένη αρκούδα, την οποία είχαν αφήσει κοντά σε σημείο με σκουπίδια. Το ζώο υπολογίζεται πως ήταν νεκρό ήδη 7-10 ημέρες. Όπως αναφέρει ο «Αρκτούρος», τα δύο αυτά περιστατικά ήρθαν να προστεθούν σε αντίστοιχο που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο, όταν αρκούδα βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη με τον θάνατό της να αποδίδεται και τότε σε πυροβολισμό. Και τα τρία εγκλήματα έγιναν στην ίδια περιοχή σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου.

«Συνολικά είναι η 4η αρκούδα που πυροβολήθηκε στην ευρύτερη περιοχή μέσα στο 2022. Αξίζει να τονιστεί ότι τα περιστατικά συνέβησαν εντός των ορίων περιοχής Natura», τονίζεται στην ανακοίνωση της οργάνωσης που καλεί τις αρμόδιες αρχές, «να μην υποβαθμίσουν τη σημασία του εγκλήματος αυτού και να προχωρήσουν σε εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, διότι η συνεχιζόμενη ατιμωρησία φέρνει, δυστυχώς, και νέες δολοφονίες προστατευόμενων ειδών».

