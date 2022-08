Δωδεκανήσα

Ρόδος: Καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση δίδυμων παιδιών

Τι ανέφεραν η παιδοψυχολόγος και ο ιατροδικαστής που εξέτασαν τα παιδιά.

Στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου έχει υποβληθεί από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου η κατεπείγουσα προκαταρκτική δικογραφία που σχηματίστηκε για την διαπίστωση τυχόν τελέσεως 5 αδικημάτων που σχετίζονται με υπόνοιες σεξουαλικής κακοποίησης διδύμων παιδιών, ηλικίας 8 ετών που κατοικούν σε δημοτική ενότητα της δυτικής πλευράς του νησιού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, με την παραγγελία της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου προς την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου ζητήθηκε η διερεύνηση τυχόν τελέσεως των ακόλουθων αδικημάτων: Βιασμού κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Γενετήσιες πράξεις με ανήλικους κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Πορνογραφία ανηλίκων που δεν συμπλήρωσαν τα 12 έτη.

Σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκων κάτω των 12 ετών κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση. Ως ύποπτη για την τέλεση των σεξουαλικών αδικημάτων που προαναφέρθηκαν φέρεται η 55χρονη Βουλγάρα, σύντροφος ενός εκ των νονών των παιδιών, η οποία παρουσιάστηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου την 29η Ιουλίου 2022 και κατασχέθηκε το κινητό της τηλέφωνο προκειμένου να εξεταστεί από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για τυχόν ύπαρξη πορνογραφικού υλικού με τα ανήλικα παιδιά. Στην δικογραφία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει ενσωματωθεί προκαταρκτική ψυχολογική πραγματογνωμοσύνη των δύο ανηλίκων που διενεργήθηκε από ψυχολόγο που διόρισε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου. Η πραγματογνώμονας αναφέρεται στις συνθήκες διαβίωσης των δύο παιδιών και περιγράφει περιστατικά κακοποίησής τους, όπως αυτά της περιγράφησαν από τα παιδιά, ενώ κάνει αναλυτική μνεία και σε περιγραφές σεξουαλικής κακοποίησής τους από την καταγγελλόμενη κι έναν άγνωστο άνδρα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πραγματογνώμονας έκρινε ότι τα παιδιά εκμυστηρεύτηκαν τα όσα υπέστησαν στις δασκάλες τους διότι ένιωσαν ασφάλεια και πρότεινε μεταξύ άλλων την προστασία τους σε πρακτικό και ψυχολογικό επίπεδο. Θυμίζουμε ότι οι γονείς των παιδιών, παρότι έχουν υποβάλει δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας την 27η Ιουλίου 2022, έχουν δηλώσει υπεύθυνα ότι έχουν κοινωνικές σχέσεις με την Βουλγάρα και ουδέποτε άφησαν τα παιδιά τους μαζί της για οποιονδήποτε λόγο. Τονίζουν ότι πρόκειται για μια αξιοπρεπή κυρία και ότι δεν έχει δώσει αφορμή για κάποιο σχόλιο και τονίζουν ότι δεν επιθυμούν να στραφούν εναντίον της, αλλά δηλώνουν απερίφραστα την απόλυτη εμπιστοσύνη και σεβασμό προς το πρόσωπό της. Σε δύο καταθέσεις που έδωσαν τα παιδιά παρουσία παιδοψυχολόγου δεν περιγράφουν περιπτώσεις σεξουαλικής τους κακοποίησης. Το αγόρι υποστηρίζει ότι η 55χρονη έβαλε ζεστές πέτρες στο μαγιό του ίδιου και της αδελφής του, ότι μια φορά τους έβγαλε τα ρούχα και χόρευαν σπίτι τους, ότι τους έβαλε στο youtube και έβλεπαν γυμνούς άνδρες, ενώ το κορίτσι είπε ότι την είχε αγγίξει στα απόκρυφά της, ότι με μουσική από την τηλεόραση τους έβαλε να χορέψουν γυμνοί και ότι ένας τρίτος άνδρας, τον οποίο δεν γνωρίζουν, ασέλγησε εις βάρος της. Σε έκθεση κοινωνικής έρευνας γίνεται αναφορά σε διηγήσεις των παιδιών ανάλογες που έγιναν σε εκπαιδευτικό. Στην πορεία όμως της έρευνας διενεργήθηκε πραγματογνωμοσύνη από παιδοψυχίατρο, η οποία δεν φέρεται να διαπιστώνει σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών αλλά κακοποιητικές συμπεριφορές από το περιβάλλον τους. Θυμίζουμε εξάλλου ότι τα ανήλικα δίδυμα αδέλφια, ένα αγοράκι κι ένα κοριτσάκι, εξετάστηκαν από ιατρούς του γαστρεντερικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου και τον ιατροδικαστή και δεν διαπιστώθηκε κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμπέρασμα για σεξουαλική τους κακοποίηση. Η έρευνα για την υπόθεση δεν κινήθηκε αρχικώς με υπόνοιες για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών αλλά για σωματικές βλάβες λόγω ενδοοικογενειακής βίας που φέρονται να υπήρξαν στο πλαίσιο κοινωνικής έρευνας στην οποία συνέδραμε και εκπαιδευτικός τους. Οι συνθήκες διαβίωσης των παιδιών ήταν που κινητοποίησαν αρχικώς την κοινωνική έρευνα και από την συζήτηση των παιδιών με εκπαιδευτικό ανέκυψαν ζητήματα σεξουαλικής κακοποίησης καθώς και μαγνητοσκόπησής τους. Πηγή:dimokratiki.gr