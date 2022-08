Θεσσαλονίκη

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο “καβάλησε” πεζοδρόμιο και παρέσυρε μηχανάκια (βίντεο)

Πως έχασε τον έλεγχο ο οδηγός του αυτοκινήτου.

Τον έλεγχο του οχήματός του έχασε γύρω στις 14:30 το μεσημέρι της Πέμπτης, ένας οδηγός στη συμβολή της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας με την 28ης Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Το αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου, καβάλησε το πεζοδρόμιο και λίγο έλειψε να μπουκάρει σε παρακείμενη καφετέρια. Ξήλωσε τα κολωνάκια και παρέσυρε δυο σταθμευμένα μηχανάκια μαζί με έναν κάδο απορριμμάτων.

Από το τροχαίο προκλήθηκαν υλικές ζημιές και δεν τραυματίστηκε κανείς.

Πηγή: Thestival.gr

