Ηράκλειο

Ηράκλειο: Νεκρός οδηγός μηχανής από πτώση δέντρου (εικόνες)

Συναγερμός σήμανε στις αρχές το απόγευμα της Πέμπτης για πτώση δέντρου. Πως συνέβη το μοιραίο αυτό ατύχημα.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές το απόγευμα της Πέμπτης, όταν ένα δέντρο έπεσε στην Λεωφόρο Δημοκρατίας και καταπλάκωσε έναν οδηγό μηχανής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 51χρονος Π.Μ. ήταν σταματημένος στο φανάρι, όταν ένα δέντρο έπεσε και τον καταπλάκωσε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ωστόσο ήταν ήδη αργά για τον άτυχο 51χρονο.

