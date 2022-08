Ιωάννινα

Πάπιγκο: Τραυματισμένος ορειβάτης μεταφέρθηκε με Super Puma

Σε ποια σημεία φέρει χτυπήματα. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Ελικόπτερο super puma παρέλαβε τον τραυματία ορειβάτη που έχει τραυματιστεί στο κεφάλι και το σώμα, στην περιοχή της κορυφής Αστράκα, κοντά στο Πάπιγκο.

Ο 35χρονος αναρριχητής κατευθύνεται με το ελικόπτερο προς το αεροδρόμιο Ιωαννίνων από όπου θα παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα διακομισθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα που έχει τεθεί σε ετοιμότητα και περιμένει τον τραυματία.

Φέρει χτυπήματα στο κεφάλι και τα πόδια ,ενώ κατά την πτώση σωτήρια ήταν η χρήση κράνους που παρότι έσπασε τον προστάτευσε από σοβαρότερο τραυματισμό.

