Λασιθίου

Κρήτη: άνδρας πήγε να μπει στο αμάξι του και έπεσε στον γκρεμό!

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του άτυχου άνδρα που έπεσε σε γκρεμό 6 μέτρων.

Τυχερός μέσα στην ατυχία του ήταν ένας 33χρονος, στην περιοχή Αλμυρού του Αγίου Νικολάου Λασιθίου που έπεσε σε γκρεμό.

Ο άνδρας, είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του κοντά σε γκρεμό και άγνωστο ακόμα πώς, όταν πήγε να ξεκλειδώσει για να φύγει, παραπάτησε και έπεσε στον γκρεμό, που είχε ύψος 6 μέτρων.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρχές και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 33χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου.

Οι γιατροί αφού του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες έκριναν την απαραίτητη μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ για περαιτέρω εξετάσεις.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 33χρονος φέρει τραύματα και στα δύο του πόδια και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Πηγή: cretapost.gr

