Λασιθίου

Κρήτη: τουρίστας ξυλοκόπησε την πρώην σύζυγό του μέσα σε ξενοδοχείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γυναίκα που έφερε τραύματα στο πρόσωπό της, κατήγγειλε το περιστατικό.

Εφιαλτικές ήταν οι διακοπές για μία γυναίκα που πήγε στην Κρήτη με τον πρώην σύζυγό της.

Γύρω στις 10 το βράδυ της Πέμπτης, ακούγονταν φωνές, ουρλαχτά και κλάματα από το δωμάτιο που διέμενε το ζευγάρι, στον Άγιο Νικόλαο.

Όπως διαπιστώθηκε ο 43χρονος Βέλγος μετά από καυγά επιτέθηκε και ξυλοκόπησε άγρια την 44χρονη πρώην σύζυγό του προκαλώντας της τραύματα στο πρόσωπο.

Η 44χρονη κατάφερε να ξεφύγει και κατήγγειλε το περιστατικό με αποτέλεσμα την παρέμβαση των αρχών και τη σύλληψη του άνδρα.

Παράλληλα, έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση για την 44χρονη. Σε βάρος του 43χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Λασιθίου.

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γιώργος Μάγκας - Τζούλη Μάγκα: Τηλεφωνούσαν τα παιδιά μας και ρωτούσαν αν πέθανε ο πατέρας τους (βίντεο)

Κορονοϊός - Παρασκευής: Όσοι γυρίζουν από διακοπές να μην συναντούν ηλικιωμένους

Θεσσαλονίκη - Τροχαίο: πέθανε οδηγός που υπέστη ανακοπή καρδιάς πάνω στην μηχανή του (εικόνες)