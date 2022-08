Αρκαδία

Φωτιά στην Αρκαδία - Στη μάχη και τα εναέρια

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επίγεια και από αέρος δίνουν μάχη για την κατάσβεση.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά το πρωί της Παρασκευής, στην Αρκαδία.

Πιο συγκεκριμλενα, η φωτιά εκδηλώθηκε ανάμεσα σε Καστρί και Άγιο Πέτρο Κυνουρίας στην Αρκαδία και έγινε μεγάλη προσπάθεια να μην επεκταθεί καθώς ήταν κοντά σε περιοχή που έχει δάσος με καστανιές.

Στην κατάσβεση της φωτιάς, επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη και χάρη στην άμεση παρέμβασή τους η πυρκαγιά οριοθετήθηκε άμεσα.

Άμεσα οριοθετήθηκε #πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Καστρί #Αρκαδία. Επιχειρούν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 19, 2022

