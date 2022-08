Φθιώτιδα

Μεγάλη φωτιά στη Φθιώτιδα σε τέσσερα μέτωπα (εικόνες)

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επίγεια και από αέρος δινουν μάχη για τον περιοριοσμό της πυρκαγιάς.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση με χαμηλή βλάστηση στη Συκά Υπάτης

Σύμφωνα με πληροφορίες, του lamiareport.gr η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε τέσσερα διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα με απόσταση περίπου 150 μέτρα το καθένα.

Η βλάστηση στη συγκεκριμένη περιοχή ειναι πολύ πυκνή και ο αέρας δυσχεραίνει την προσπάθεια κατάσβεσης με το ένα μέτωπο να κρίνεται ανεξέλεγκτο.

Οι φλόγες ξεπήδησαν ακριβώς μετά τα τελευταία σπίτια του χωριού και στο σημείο υπάρχουν ποιμνιοστάσια, ευτυχώς ο αέρας αυτή τη στιγμή ειναι αντίθετος και κατευθύνει τη φωτιά προς την περιοχή της Σπερχειάδας.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Συκά Υπάτης Φιθώτιδας.

??Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 19, 2022

