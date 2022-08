Πέλλα

Φωτιά στην Πέλλα

Τις επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύουν ένα αεροσκάφος κι ένα ελικόπτερο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή «Κρανιά» του δήμου Σκύδρας στην Πέλλα.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων. Στο σημείο επιχειρούν 39 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα τμήματα με 11 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία που ειδοποιήθηκε στις 12:45, η φωτιά- μέχρι αυτή την ώρα- δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.