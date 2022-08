Κέρκυρα

Σεισμός στην Κέρκυρα

Σεισμός έγινε στην Κέρκυρα με τη δόνηση να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στη Λευκίμμη στο νότιο μέρος του νησιού. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίζεται μόλις 4 χιλιόμετρα νότια – νοτιοδυτικά της περιοχής.

Ο σεισμός που σημειώθηκε στην Κέρκυρα είναι της τάξης των 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Η δόνηση έγινε 5? λεπτά πριν τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής (19.08.2022).

Το εστιακό βάθος της δόνησης βρίσκεται στα 14,3 χιλιόμετρα και το επίκεντρο στα 4 χλμ. νότια – νοτιοδυτικά της Λευκίμμης στον νότο.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τυχόν υλικές ζημιές.

